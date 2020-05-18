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Чубайс получит еще одну должность

Чубайс получит еще одну должностьФото: Эмин Джафаров / «Коммерсантъ»

Бывший вице-премьер в правительстве Виктора Черномырдина, экс-глава РАО ЕЭС России и нынешний руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс вскоре может получить еще одну должность — его кандидатура внесена на рассмотрение в совет директоров Акционерной финансовой корпорации (АФК) «Система», говорится в сообщении на сайте компании.

Чубайс стал одним из 12 претендентов на место в совете директоров. Его кандидатуру вместе с остальными рассмотрит общее собрание акционеров, которое запланировано на 27 июня.

Чубайс может стать одним из шести независимых директоров. В сообщении указывается, что его включение в состав руководящего органа «усилит его компетенции».

Также нынешний состав совета директоров на заседании принял решение выплатить дивиденды по результатам 2019 года в размере 0,13 рубля на одну акцию и 2,6 рубля на одну депозитарную расписку (всего 254,5 миллиона рублей).

Возглавляемое Чубайсом «Роснано» имеет с «Системой» совместный венчурный фонд — Rusnano Sistema SICAR. Его стратегия направлена на высокотехнологичные проекты в России, странах СНГ, Европы и Израиле. В портфеле фонда находятся нефтесервисная компания Geosplit и разработчик платформы для облачного видеонаблюдения iVideon.

# Экономика
По материалам: lenta.ru

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