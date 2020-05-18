Депутаты фракции ЕР во вторник проведут онлайн-встречу с Рябковым

Лидия Мартынова

Депутаты Госдумы фракции "Единая Россия" во вторник в режиме онлайн обсудят с замглавы МИД РФ Сергеем Рябковым Россию, Китай и США после пандемии коронавируса, говорится в сообщении на сайте фракции.

"Во вторник, 19 мая в 14.00 в дистанционном режиме состоится заседание внутрифракционной группы под руководством первого заместителя руководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошева с участием заместителя министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Рябкова. Тема: "Россия, Китай, США после пандемии коронавируса", - говорится в сообщении.