Дочь Алсу Микелла Абрамова перепела с Лу Бега его хит Mambo No. 5: видео

Вадим Карасев

12-летняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, по примеру своей мамы занялась записью музыкальных видео дома, находясь в самоизоляции. Девочка представила в сети клип, снятый совместно с 45-летним немецким музыкантом Лу Бега, которого прославил на весь мир хит Mambo No. 5 — его-то вместе с ним и перепела Микелла.Карантин объединяет! Недавно родители показали своему давнему другу Лу Бега @officialloubega мой клип на песню #НеТвоя ! Ему очень понравилось! Я тоже обожаю его музыку (особенно танцевать под нее) и у нас совместно появилась идея снять такое веселое домашнее видео на новую версию его хита Mambo No.5 (QUARANTINE version) И заодно показать, сколько общего сейчас у людей по всему миру! Мы сидим дома и иногда очень скучаем. А скоро, наверное, будем скучать и по карантину! (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.),— прокомментировала она получившееся видео.





Микелла Абрамова





Лу Бега

Видео из инстаграма

Каждый из участников дуэта снимал кадры у себя дома, на которые их вдохновила самоизоляция. Ну а несколькими днями ранее Алсу поделилась в сети версией своей песни Solo, с которой заняла второе место на "Евровидении-2000", в исполнении дочери. Микелла исполнила хит мамы, аккомпанируя себе на фортепиано.

Микелла Абрамова

Дочь российской певицы уверенно идет по ее стопам, занимаясь вокалом и мечтая о карьере певицы. Микелла участвовала в шестом сезоне музыкального телешоу "Голос.Дети" на Первом канале, по итогам которого была признана победительницей. Однако после объявления результатов разразился скандал: телезрители усомнились в честности победы Абрамовой. После громкого разбирательства Первый канал принял решение аннулировать результаты финала. Победителями назвали всех финалистов, включая и дочь 36-летней Алсу.





Микелла Абрамова и Алсу





Ян и Микелла Абрамовы



