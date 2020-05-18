Дочери звезды фильма «Любовь и голуби» потребовалась помощь медиков на съемках «Разбитого зеркала»

Влада Некрасова

Сегодня на канале «Россия 1» стартует остросюжетная мелодрама «Разбитое зеркало». Это история внешне благополучной семьи, в которой каждый скрывает свою тайну. Но, как часто бывает в жизни, рано или поздно наступает время платить по счетам.

События в сериале охватывают несколько десятилетий. Чтобы воссоздать атмосферу прошлого, потребовались не только декорации, реквизит и костюмы, но и специальный грим. Главные роли блестяще исполнили Екатерина Гусева и Александр Лазарев, а их дочь сыграла Мирослава Михайлова — наследница знаменитого актера Александра Михайлова. «Катя и Александр — прекрасные люди, наставники и партнеры, — призналась «СтарХиту» Мирослава. — С Катей мы вообще подружились. Наши характеры чем-то похожи. С Александром в кадре работали мало, но он замечательный».

Мирославе всего 17 лет, но за ее плечам уже приличная фильмография. Правда, несмотря на это, все же не обошлось без инцидента во время съемок. «В одной из сцен мне попала грязь в глаза, случилось раздражение, пришлось обратиться к доктору. Глаз опух и покраснел! Но выкрутились, предложили сниматься в очках», — вспоминает девушка.

Во время пандемии наследница Александра Михайлова проводит время на даче. Мирослава шутит, мол, этот период пошел ей на пользу. Например, она научилась готовить много новых блюд. «Удались на славу котлеты, — делится девушка. — Родители даже выпили в честь меня, уж очень они им понравились. Если честно, во время карантина я точно набрала лишний килограммчик, но не переживаю об этом. Просто я дала себе тут послабление: мороженое, шашлыки… Диеты? Никогда на них не сидела и не буду. Не люблю, когда ты сильно загоняешь свой организм в какие-то рамки».





Впрочем, карантин все же подпортил некоторые планы Мирославы — в этом году она мечтала сыграть свадьбу с 20-летним актером Александром Черниковым, но не сложилось. «Пока не понятно, что и как будет, — говорит героиня. — Одно точно знаю: наши отношения строятся на любви, уважении и взаимной поддержке. Многие говорят, а не рано ли выходить замуж? Знаете, это все индивидуально. Если я определилась и нашла любимого человека, то почему нет?»

Фото: пресс-служба телеканала «Россия», Olga Zinovskaya / Legion-Media, личный архив