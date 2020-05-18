ФБР напало на след «Аль-Каиды» в атаке саудовского военного пилота

Влада Некрасова

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнаружило улики с мобильного телефона, связывающие террористическую организацию «Аль-Каида» (запрещена в России) со стажёром Военно-воздушных сил Королевства Саудовская Аравия (КСА), который во время прохождения курсов на военно-морской базе в американской Флориде в декабре прошлого года застрелил трёх и ранил восемь военнослужащих США. Об этом Reuters сегодня, 18 мая, сообщил источник в американских правоохранительных органах.

Стрелка, младшего лейтенанта ВВС КСА Мухаммед Саид аль-Шамрани, ликвидировали в ходе последовавшей за нападением операции 6 декабря 2019 года. 21-летний саудовский офицер был участником учебной программы ВМС США, направленной на укрепление связей с иностранными союзниками.

С тех пор Министерство юстиции США работает над дешифровкой сообщений с телефона аль-Шамрани, чтобы «лучше понять его мотивы и наличие связей с известными террористическими группами», отметил собеседник британского информагентства.

В феврале йеменский филиал «Аль-Каиды», группировка «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (AQAP), взяла на себя ответственность за нападение, но не предоставила никаких доказательств связей с саудовским стрелком.

Перед своей атакой аль-Шамрани опубликовал в социальных сетях критику американских войн и процитировал ликвидированного в мае 2011 года главаря «Аль-Каиды» Усаму бен Ладена. Министерство юстиции США ранее сообщало, что аль-Шамрани посетил мемориал жертвам терактов 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке. Эти атаки, как известно, были совершёны 19 лицами, пятнадцать из которых являлись гражданами Саудовской Аравии, от имени «Аль-Каиды».

В январе Саудовская Аравия вернула на родину 21 курсанта, находившихся на американской базе в момент атаки аль-Шамрани. Через некоторое время выяснилось, что некоторые из обучавшихся во Флориде саудовских пилотов посещали сайты с детской порнографией или интернет-ресурсы, содержащие экстремистский и антиамериканский контент.