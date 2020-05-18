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Физкультурно-спортивные сообщества хотят прописать в законе

Физкультурно-спортивные сообщества хотят прописать в законе

В России предлагают урегулировать законодательно порядок создания физкультурно-спортивных обществ, а также установить их права, обязанности и определить другие аспекты функционирования. Соответствующий законопроект депутаты Госдумы планируют рассмотреть на одном из заседаний в весеннюю сессию.

Сегодня в России действуют 9 крупных физкультурно-спортивных обществ, однако в в профильном законодательстве не содержится легального определения таких объединений. И в целом, нормативно-правовое регулирование деятельности этих организаций является недостаточным, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

И это при том, что физкультурно-спортивные сообщества в России представлены такими крупными организациями, как «Динамо», «Спартак», «ДОСААФ», «Юность России», «Атом-спорт», «Урожай», «Локомотив». Развитием физической культуры и спорта среди военнослужащих занимается ЦСКА. А В 2018 году появилось ВФСО «Трудовые резервы», которое занимается тем же среди трудящихся промышленной и энергетической отраслей. 

Поэтому авторы законопроекта предлагают закрепить в федеральном законе “О физической культуре и спорте в РФ” понятие «общероссийское физкультурно-спортивное общество». Кроме того, документ призван урегулировать порядок создания и осуществления деятельности физкультурно-спортивных обществ, установить их права и обязанности. Контроль и ведение государственного реестра физкультурно-спортивных обществ авторы инициативы хотят возложить на Минспорт России.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в мае.

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По материалам: pnp.ru

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