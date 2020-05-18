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Forbes назвал российские города, оказавшиеся "в тени" Москвы и Петербурга

Forbes назвал российские города, оказавшиеся "в тени" Москвы и Петербурга
Американский журнал Forbes опубликовал материал про российские города, которые оказались "в тени" Москвы и Санкт-Петербурга.

Автор материала Джаред Ранахан, призвав отложить из-за вспышки COVID-19 любые поездки, поставил на первое место в своем списке Екатеринбург.

Главная достопримечательность "третьей столицы России", по мнению автора, — богатое культурное наследие. Отмечается, что одним их самых значительных исторических мест является Храм-на-Крови.


Мурманск, где можно увидеть северное сияние, Элиста, где большинство населения — это буддисты, Псков — как идеальное место для всех, кто интересуется древнерусской историей, и Хабаровск, в котором идеально прогуляться по набережной вдоль Амура летом.
# Россия
По материалам: ria.ru

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