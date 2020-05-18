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Франция настраивается на отпускной сезон: первым делом — внутренний туризм

Франция настраивается на отпускной сезон: первым делом — внутренний туризм

Правительство Франции рассчитывает начать туристический сезон с 21 июня, открыв «максимальное количество» туристических мест. Об этом заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел страны Жан-Батист Лемуан в интервью воскресной газете JDD, опубликованном 17 мая. По его словам, более детальный план кабинет Эдуара Филиппа представит «примерно 25 мая».

«21 июня — начало лета, и, я надеюсь, к этой дате, а, возможно, даже раньше, если санитарные условия это позволят, максимальное количество туристических мест будет доступно, чтобы отпускной сезон мог бы по-настоящему начаться», — цитирует JDD представителя правительства.

По словам Лемуана, французам стоит планировать свой отпуск внутри страны, пока воздерживаясь от зарубежных путешествий. Более детальный план будет представлен к 25 мая. Одновременно правительство призывает сограждан к ответственности, чтобы не получилось ситуации, когда миллионы французов одновременно отправились бы на море. «Французы ответственно выдержали два месяца карантина. Я им доверяю», — ответил госсекретарь, не уточнив, однако, как кабмин планирует распределить туристические потоки.

Как сообщало ИА Newstes, премьер-министр Франции Эдуар Филипп 14 мая представил план поддержки туристической отрасли, который обойдётся государству в 18 млрд евро. Также глава правительства заявил, что французы смогут отправиться в отпуск этим летом внутри страны, если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса Covid-19.

Согласно плану, турбизнес Пятой республики будет иметь право на получение грантов до 10 000 евро. Запланировано также предоставление действующим в туристической отрасли предприятиям гарантированных правительством кредитов на общую сумму 6,2 млрд евро. Если ситуация изменится, правительство обещает компенсировать аннулированные бронирования. «Туризм, вероятно, сталкивается с худшим испытанием в своей современной истории, несмотря на то, что он является одной из жемчужин французской экономики», — сказал Филипп в минувший четверг, добавив, что французы смогут поехать на летние каникулы внутри страны в июле и августе.

По его словам, кафе и рестораны в «зелёных зонах» страны, которые эпидемия коронавируса затронула не так сильно, откроются уже 2 июня, если ситуация не ухудшится. Что касается Парижа и других районов в «красных зонах», то решение об открытии здесь предприятий общественного питания будет принято до 25 мая.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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