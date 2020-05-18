Франция настраивается на отпускной сезон: первым делом — внутренний туризм
Правительство Франции рассчитывает начать туристический сезон с 21 июня, открыв «максимальное количество» туристических мест. Об этом заявил госсекретарь при министерстве иностранных дел страны Жан-Батист Лемуан в интервью воскресной газете JDD, опубликованном 17 мая. По его словам, более детальный план кабинет Эдуара Филиппа представит «примерно 25 мая».
По словам Лемуана, французам стоит планировать свой отпуск внутри страны, пока воздерживаясь от зарубежных путешествий. Более детальный план будет представлен к 25 мая. Одновременно правительство призывает сограждан к ответственности, чтобы не получилось ситуации, когда миллионы французов одновременно отправились бы на море. «Французы ответственно выдержали два месяца карантина. Я им доверяю», — ответил госсекретарь, не уточнив, однако, как кабмин планирует распределить туристические потоки.
Как сообщало ИА Newstes, премьер-министр Франции Эдуар Филипп 14 мая представил план поддержки туристической отрасли, который обойдётся государству в 18 млрд евро. Также глава правительства заявил, что французы смогут отправиться в отпуск этим летом внутри страны, если не будет ухудшения эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса Covid-19.
Согласно плану, турбизнес Пятой республики будет иметь право на получение грантов до 10 000 евро. Запланировано также предоставление действующим в туристической отрасли предприятиям гарантированных правительством кредитов на общую сумму 6,2 млрд евро. Если ситуация изменится, правительство обещает компенсировать аннулированные бронирования. «Туризм, вероятно, сталкивается с худшим испытанием в своей современной истории, несмотря на то, что он является одной из жемчужин французской экономики», — сказал Филипп в минувший четверг, добавив, что французы смогут поехать на летние каникулы внутри страны в июле и августе.
По его словам, кафе и рестораны в «зелёных зонах» страны, которые эпидемия коронавируса затронула не так сильно, откроются уже 2 июня, если ситуация не ухудшится. Что касается Парижа и других районов в «красных зонах», то решение об открытии здесь предприятий общественного питания будет принято до 25 мая.