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Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах

Глава Qatar Airways считает бесполезным соблюдение дистанции в самолетах
Исполнительный директор авиакомпании Qatar Airways Акбар аль-Бакер не видит смысла в соблюдении социальной дистанции в самолетах во время пандемии коронавируса.

"Вопрос соблюдения дистанции, не думаю, что это действительно будет работать в самолетах. Поддерживать в самолетах дистанцию в полтора метра - нереально. Многие медики отмечают, что вирус не распространяется по воздуху, он распространяется капельным путем. Поэтому единственный путь - сделать обязательным ношение масок, перчаток, постоянно дезинфицировать самих себя и воздушные фильтры в самолете", - сказал он в интервью телерадиовещательной корпорации BBC.

По его мнению, теперь авиакомпаниям необходимо инвестировать в дезинфекцию, и Qatar Airways уделяет этому много внимания, используя самые передовые средства. Кроме того, авиакомпания предоставляет пассажирам санитайзеры и проверяет их температуру.


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По материалам: ria.ru

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