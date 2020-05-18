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Глава Росавиации подписал приказы о господдержке группы "Аэрофлот"

Глава Росавиации подписал приказы о господдержке группы "Аэрофлот"
Приказы о предоставлении господдержки в 7,89 миллиарда рублей трем авиакомпаниям группы "Аэрофлот" подписаны, "Азимут" и Red Wings подали заявки на получение господдержки, всего на рассмотрении документы от шести авиакомпаний, сообщили РИА Новости в Росавиации.

"По состоянию на 18 мая завершена проверка пакета документов трех компаний группы "Аэрофлот". Первым заместителем министра транспорта – руководителем Росавиации Александром Нерадько сегодня подписаны приказы о предоставлении из федерального бюджета субсидий авиакомпаниям, входящим в состав группы "Аэрофлот", на частичную компенсацию расходов. Общая сумма предоставленных ПАО "Аэрофлот", АО "Авиакомпания Россия" и АО "Авиакомпания "Аврора" субсидий составляет 7,89 миллиарда рублей", - сказали в Росавиации.

Группа "Аэрофлот" первой предоставила в Росавиацию всю необходимую документацию.


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# Экономика
По материалам: ria.ru

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