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Глава ВЦИОМа рассказал, как россияне объясняют происхождение коронавируса

Глава ВЦИОМа рассказал, как россияне объясняют происхождение коронавируса

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Отвечая на вопрос о том, из-за чего возникла пандемия, россияне чаще всего выбирают вариант «халатность», сказал в эфире Радио «Комсомольская правда» глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Фёдоров.

«Мы в отпуск не уходили ни на день, ежедневно опрашиваем 1600 россиян по всем актуальным опросам. И раз в неделю по коронавирусу специальные исследования проводим. Мы спрашивали, «из-за чего или из-за кого возникла пандемия», — рассказал социолог об актуальном исследовании.

Согласно ответам россиян, большинство жителей страны считают, что в пандемии виновато халатное отношение и безответственность. Чьи именно, Фёдоров не уточнил. Кроме того, сограждане верят в искусственное происхождение вируса — примечательно, что этот вопрос был «открытым», то есть респонденты сформулировали его сами, без подсказки.

Число заражений COVID-19 в России за сутки увеличилось на 8926. Общее число инфицированных в стране на 18 мая составляет 290 678. С 1 мая рост впервые составил менее девяти тысяч.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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