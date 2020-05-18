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Год правления Зеленского позитивно оценила только треть украинцев — опрос

Год правления Зеленского позитивно оценила только треть украинцев — опрос

Только треть украинцев оказались довольны первым годом правления президента Владимира Зеленского. Но при этом нынешнему главе государства доверяют более половины граждан страны.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой «Рейтинг», опубликованные 18 мая.

Согласно данным исследования, треть опрошенных оценивают первый год правления президента Зеленского на отлично или хорошо, почти 40% - удовлетворительно, около трети — неудовлетворительно или ужасно. Относительно худшие оценки Зеленскому дали респонденты Востока, жители городов, старшего возраста. В то же время, молодежь, жители Юга, Центра и Запада дали относительно лучшие оценки.

Так, освобождение пленных и заложников, а также борьба с коронавирусом оказались сферами, в которых опрошенные поставили лучшие оценки за первый год президента. Средние оценки получили такие сферы, как объединение страны, международная политика, укрепление обороноспособности, социальная защита населения, обновление кадров во власти, реформирование образования.

В то же время хуже всего опрошенные оценили уменьшение влияния олигархов на политику, земельную и медицинскую реформы, борьбу с коррупцией, экономическое развитие и прекращение огня на Донбассе. Несмотря на это, в таких сферах, как борьба с коррупцией, медицинская и земельные реформы и уменьшение влияния олигархов на политику, негативные оценки дали также не менее трети сторонников действующего главы государства.

Кроме того, Зеленский возглавил рейтинг доверия среди политиков. Президенту доверяют 57% граждан и не доверяют — 37%. Более трети опрошенных не смогли оценить свой уровень доверия к главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и премьер-министру Украины Денису Шмыгалю. Так, Разумкову доверяют 25%, не доверяют — 33%, премьеру доверяют только 14%, а 39% - не доверяют.

При этом лидеру партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрию Бойко доверяют 25%, не доверяют — 57%, лидеру партии «Голос» Святославу Вакарчуку — 24% и 61% соответственно, лидеру Всеукраинского объединения «Батькивщина» Юлии Тимошенко— 22% и 72%, лидеру партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко— 20% и 76%.

Как сообщало ИА Newstes, согласно данным того же опроса, если бы в ближайшее время состоялись выборы президента, то 39,3% проголосовали бы за Зеленского (среди тех, кто будет голосовать и определился с выбором). 13,9% поддержали бы Бойко, 13,3% - Порошенко, 8,6% - Тимошенко, 5,9% - Смешко. Поддержка других кандидатов ниже 5%. Еще около 8% - не определились.

# Политика
По материалам: eadaily.com

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