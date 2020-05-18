Голикова: Любая больница заинтересована поставить больше «ковидов»

Влада Некрасова

Врачи в российских больницах не пытаются скрыть информацию о случаях инфицирования коронавирусом, поскольку борьба с ним включена в тарифы обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом заявила в воскресенье вице-премьер России Татьяна Голикова в программе «Вести недели» на телеканале «Россия-1».

Голикова подчеркнула, что с экономической точки зрения клиники заинтересованы в высоких показателях по борьбе с инфекцией.

С экономической точки зрения любая больница должна быть заинтересована в том, чтобы поставить больше «ковидов», — сказала Голикова. — Не надо даже думать, что наши врачи пытаются каким-то образом скрыть вызываемое коронавирусом заболевание.

Голикова пояснила, что не хотела бы приводить этот аргумент, «потому что он может прозвучать некорректно», но тем не менее подтвердила: «Мы оплачиваем лечение коронавируса за счет средств ОМС».

«Мы с самого начала, когда это началось, пересмотрели тарифы, и каждый субъект РФ установил тариф на оказание этой медпомощи, — заявила Голикова. — Тариф по лечению коронавируса больше, чем даже для сердечно-сосудистых заболеваний».