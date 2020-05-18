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Голикова рассказала о снижении темпов прироста случаев заражения COVID-19 в России

Голикова рассказала о снижении темпов прироста случаев заражения COVID-19 в России

Тема: Коронавирус COVID-19: что надо знать


Темп прироста случаев заражения коронавирусом нового типа в России за неделю уменьшился на 23,4 процента, в Москве и Подмосковье — на 42,6 процента, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. Об этом сообщает ТАСС.

«В целом по Российской Федерации темп прироста новых случаев снизился на 23,4 процента и составил на последний день в абсолютных цифрах — 8926 случаев. Темпы прироста по Московскому региону в целом снизились за эту неделю на 42,6 процента», — сказала Голикова в ходе заседания президиума координационного совета при Правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она уточнила, что темпы прироста по Москве снизились на 47,5 процента, по Московской области — на 14,6 процента.

Что касается регионов, то там темпы прироста за неделю увеличились на 8,1 процента. Голикова подчеркнула, что субъекты должны учитывать эти показатели, принимая решение о снятии ограничений.

В целом же, добавила Голикова, коэффициент распространения инфекции по стране в среднем составляет 0,9, при этом в 43 регионах он выше единицы. Бессимптомно заболевание протекает более чем у 40 процентов заразившихся. Голикова отметила, что, несмотря на то, что в последние дни показатели заболеваемости оптимистичны, всё ещё «есть тревога» в части развития инфекции в стране.

Число заражений COVID-19 в России увеличилось за сутки на 8926. Общее число инфицированных в стране составляет 290 678. С 1 мая рост впервые составил менее девяти тысяч. Суточный рост составил 3,2 процента - это рекордно низкий показатель.

Ранее на сайте Совета Федерации был создан раздел, посвящённый антикоронавирусным мерам, в котором содержится сводка актуальных нормативных правовых актов и информационных материалов по реагированию на ситуацию с COVID-19.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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