Гордон взял интервью у террориста Стрелкова: что пишут в сети

Лидия Мартынова

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон, вслед за интервью с пособницей оккупантов Натальей Поклонской, опубликовал беседу с главарем боевиков «ДНР» Игорем Стрелковым-Гиркиным.

Еще до выхода самого видео интервью стало резонансным, поскольку Стрелков помогал России захватывать Крым, а также по приказу Кремля развязал войну на востоке Украины. В частности, весной 2014 года под его руководством террористы захватили Славянск.

Многие пользователи соцсетей сочли появление такого интервью неуместным, а некоторые высказывались и более радикально.

«Вы можете себе представить, чтобы какой-то американский журналист после 9/11 взял бы интервью у Бен Ладена — и показал бы его на своем канале? Или чтобы французы после трагедии „Шарли Эбдо“ — взяли бы интервью у Аль-Багдади? Вот и я себе такого представить не могу», — пишет блогет Аллан Левитов.

«Гордон таки запустил свое интервью с Гиркиным. Типа как с «исторической фигурой»: «Я отдаю должное вашему мужеству, вашему потупку… нам буде интересно поговорить». Это хайп ради хайпа, а никакой не «приговор Путину», — написал политтехнолог Алексей Голобуцкий.

«У меня вопрос, почему именно сейчас стали интересны (с журналистской точки зрения, как утверждает интервьюер) эти персонажи — Поклонская, Гиркин и дальше, видимо, другие? Почему не год или не два назад?», — интересуется политолог Олеся Яхно.

Некоторые пользователи допустили, что разговор Гордона со Стрелковым поможет выяснить важные детали о причастности России к войне на Донбассе и аннексии Крыма: «Интересно послушать… Ох, нелёгкая эта работа-» из болота тянуть бегемота", — пишут в комментариях. Также в сети интересуются, будет ли реакция правоохранителей на это видео, вспоминая, что именно Гиркин с другими боевиками расстрелял бойцов «Альфы» СБУ вблизи Славянска в 2014 году.

Как сообщали «ФАКТЫ», интервью Поклонской Гордону используют в уголовном деле против скандальной экс-прокурорши.