Гороскоп Павла Глобы на неделю с 18 по 24 мая 2020 года

Вадим Карасев

Павел Глоба, один из самых известных астрологов в нашей стране, всегда дает только самые точные и полезные прогнозы. Старайтесь следовать его советам в ближайшие семь дней, чтобы удержать удачу.

Многие из нас задумываются о том, почему им не везет в жизни. Оказывается, существуют энергетические причины неудач и неприятностей. В некоторых из них виноваты сами люди, если они не следят за своим внутренним состоянием, не верят в себя и в свой успех. Причиной других являются положение звезд и другие внешние факторы, деструктивно влияющие на ауру, из-за чего люди чувствуют себя разбитыми и неудачливыми. Но на этой неделе ситуация для многих Знаков Зодиака будет удачной.

Овен

У Овнов неделя начнется с позитивной ноты, но во вторник и среду им следует воспользоваться заговорами от бед, чтобы преодолеть возникшие проблемы и остаться на плаву. В четверг ночные светила вновь обретут гармонию, благодаря чему все вернется на круги своя. В целом Овнов ожидает приятная и продуктивная неделя, на которой случится много интересного.

Очень важной для Овнов станет сфера любви. Одиноким представителям данного Знака стоит обратить внимание на окружающих. Среди них может оказаться кто-то, кто давно влюблен, но боится признаться в чувствах. Настало время изменить свою судьбу и в рабочих делах. Это удачный период для продвижения новых идей и повышения по службе.

Телец

Эта неделя будет полезной для Тельцов, но при этом нервной и наполненной перепадами настроения из-за легкого диссонанса звезд и планет. Медитация для глубокого расслабления поможет вернуть силы и отдыхать более эффективно. После работы стоит качественно отдохнуть, уделить время своим увлечениям, посмотреть кино и расслабиться.

Чтобы порадовать себя, можно совершать покупки через интернет. На выходных можно навестить родителей или родственников. Полезно будет сменить обстановку, отправиться на природу, съездить на дачу.

Близнецы

Энергия звезд нейтральна, что означает практически полную самостоятельность Близнецов. Успех и продвижение в делах и в любви будут зависеть только от них самих. Близнецы на этой неделе предоставлены сами себе, поэтому черпать вдохновение и силы им придется в новых источниках. Можно воспользоваться, например, цифровыми заговорами на любовь, деньги, удачу.

Желательно не доверять важные дела и тайны ненадежным людям. Лучше делать все самостоятельно, без чьей-либо помощи. Также Близнецам стоит держать в секрете планы на будущее: в противном случае могут найтись те, кто пустит все под откос. Рисковать нельзя, лучше перестраховаться.

Рак

Это довольно благоприятная неделя, на которой случится много побед, но могут возникнуть и разочарования, источниками которых станут люди. Речь идет об энергетических вампирах, определить которых можно по семи основным признакам. Если не фильтровать окружение и общение, то можно впустить в свою жизнь того, кто ее разрушит.

Если в этот период доверять только самым близким людям и друзьям, получится преуспеть в делах и работе. С врагами и недоброжелателями лучше не контактировать вовсе: игнорирование — самый лучший способ не ввязываться в конфликты. Одиноким Ракам лучше временно сфокусироваться на делах, а вот семейным людям стоит проводить больше времени с близкими.

Лев

У Львов каждый день будет важным, поэтому придется заряжать себя положительной энергетикой снова и снова, чтобы не унывать и не терять успех. Не стоит отлынивать от работы и от дел в будние дни и перегружать себя работой и заботами в выходные. Планировать дела лучше заранее. Это поможет избежать неудач.

Во второй половине недели при необходимости можно отправляться в командировки или в поездки делового характера. Самое главное — не забывать важные документы, помнить о пунктуальности и собираться заранее. В любви Львов ожидают приятные изменения, причем это касается не только тех, кто в поисках, но и тех, кто уже обрел счастье.

Дева

Девы не относятся к самым энергичным и активным Знакам Зодиака, но на этой неделе они могут стать такими. Звезды и планеты очень созидательны и готовы помочь Девам преуспеть в любых делах. Они дадут сил для решения любой проблемы, завершения любого дела. По вечерам у Дев будет оставаться достаточно сил для того, чтобы расслабиться и пообщаться с друзьями.

О семье также не стоит забывать. На этой неделе можно и даже нужно посвящать себя детям, второй половинке, родителям. Если этого не делать, они могут отдалиться, стать менее приветливыми. Близкие люди ждут от Дев каких-то действий, эмоций, чувств. Самыми яркими днями недели благодаря звездам станут пятница и суббота.

Весы

Весам звезды и планеты настоятельно рекомендуют как можно больше общаться с самыми искренними людьми. Именно они смогут поддержать в трудную минуту, сказать честно обо всем, дать важный совет, объективную оценку происходящему. Весам нужны такие люди как воздух, потому что без них все может пойти под откос.

Нужно настроиться на волну взаимной помощи. Всем, кто будет предлагать поддержку, стоит делать ответное предложение. Также полезно будет приходить на помощь к тем, кто ранее уже как-то помогал Весам. Вторая половина недели идеально походит для домашних дел — ремонта, уборки, наведения порядка, перестановки и покупки мебели.

Скорпион

Эта неделя будет для Скорпионов очень успешной. Звезды и планеты будут находиться в идеальном положении, поэтому удача поможет этим людям в достижении их целей и исполнении желаний. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют воспользоваться специальными техниками исполнения желаний: они облегчат путь к успеху.

Не стоит отказываться от своей мечты и менять планы в последнюю секунду. В период с 18 по 24 число желательно планировать все заранее и следовать расписанию. Хаотичное движение тоже может быть полезным, но в таком случае не стоит ждать, что все пойдет так, как хочется. Не нужно отдавать свою судьбу в руки случайности.

Стрелец

Звезды и планеты на этой неделе будет неуравновешенными и изменчивыми. Стрельцам стоит воспользоваться советами о том, как привлечь удачу в свою жизнь, ведь ночные светила в этом им вряд ли помогут. С другой стороны, мешать Стрельцам они тоже не станут, поэтому можно заниматься любыми делами, которые приносят удовольствие.

Самое главное — не забывать о том, что правильная расстановка приоритетов все равно очень важна. Звезды хотят, чтобы Стрельцы сами решили для себя, что для них важно, а что нет. Жизнь представителей этого Знака в их собственных руках, так что расслабляться нельзя. Необходимо двигаться вперед и доверять логике, опыту и своей врожденной мудрости.

Козерог

Эта неделя обещает быть динамичной и нервной. Для того, чтобы сохранять эмоциональное здоровье и сильную энергетику в любое время, эксперты советуют воспользоваться десятью полезными правилами. Они помогут Козерогам оставаться в тонусе, заблокировать неприятные мысли и неуверенность в себе.

Это время идеально подходит для романтики и флирта, творческой деятельности, новых начинаний, общения с друзьями, знакомств. В благоприятные дни 19, 22 и 24 мая можно смело отправляться за покупками в онлайн-магазины. Шопинг поможет успокоиться, обрести гармонию. Главное — не влезать в долги и покупать только необходимое.

Водолей

Финансовая сфера и работа станут для Водолеев главными направлениями в жизни в период с 18 по 24 мая. Семь полезных правил на каждый день помогут улучшить финансовое положение. Следование предписаниям и правилам будет правильным выбором для Водолеев, потому что деньги любят порядок и размеренность.

В любви удача Водолеев не покинет, поэтому можно будет найти вторую половинку. Также полезно будет находиться ближе к семье, детям, родным. Начало недели будет полезным для встреч с друзьями, построения планов на будущее. Четверг и пятницу звезды советуют провести в делах и в уединении, а на выходных — снова посвятить себя любимым.

Рыбы

У Рыб начинается время больших успехов во всех направлениях. Воплотить мечту в реальность можно силой мысли, но лучше поддерживать мысли действиями. Не стоит сидеть без дела, если нужно выполнить какое-то важное задание. Это будет идеальное время для любовных приключений и для финансовой активности.

С окражающими людьми Рыбам можно смело заключать союзы и заниматься коллективной работой. На этой неделе недоброжелатели и враги не будут оставаться в тени и сразу покажут свое истинное лицо. Ждать от них ударов в спину не стоит, но осторожность тоже не помешает.