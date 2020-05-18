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Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями

Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителямиРуни Мара и Хоакин ФениксФото: @rooney.mara

Актеры Хоакин Феникс и Руни Мара впервые станут родителями. Об этом сообщает Page Six.

Отмечается, что недавно 35-летнюю артистку заметили в мешковатой одежде. Согласно источнику издания, она находится примерно на шестом месяце беременности. Пара, которая проводит карантин в своем доме с Лос-Анджелесе, отказалась давать комментарии по поводу ребенка.

Летом 2019 года стало известно, что звезды обручились после трех лет отношений. В мае 2017-го пара появилась на красной дорожке Каннского кинофестиваля, а через несколько месяцев Феникс подтвердил, что теперь живет вместе с артисткой.

Руни Мара известна по ролям в таких фильмах, как «Девушка с татуировкой дракона», «Она», «Социальная сеть», «Побочный эффект», «Лев» и «Кэрол». До 2016 года она встречалась с режиссером и сценаристом Чарли Макдауэллом.

Хоакин Феникс появлялся в картинах «Она», «Таинственный лес», «Гладиатор», «Переступить черту», «Иррациональный человек» и «Отель "Руанда"». В конце 90-х он состоял в отношениях с актрисой Лив Тайлер, а позднее у него был роман с моделью Топаз Пейдж-Грин.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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