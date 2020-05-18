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Илон Маск раскрыл сумму своих накоплений в биткоинах автору «Гарри Поттера»

Илон Маск раскрыл сумму своих накоплений в биткоинах автору «Гарри Поттера»Джоан РоулингФото: Joel C Ryan / Associated Press

Британская писательница Джоан Роулинг, автор цикла книг о юном волшебнике Гарри Поттере, заявила в Twitter, что не доверяет криптовалюте и не понимает, как она работает. В комментариях к твиту глава Tesla и Space X Илон Маск попытался объяснить ей, что такое биткоины, а также раскрыл сумму своих накоплений в них.

«Теперь люди пытаются объяснить мне, что это такое, и, честное слово, это бла-бла-бла предметы коллекционирования ("Моя маленькая пони"?), бла-бла-бла компьютеры (у меня такой есть), бла-бла-бла крипто (звучит стремно) бла-бла-бла оцените риски (не буду)», — пожаловалась Роулинг.

«Все так, хотя на фоне выпуска банками больших объемов денежной массы криптовалюта выглядит более надежной», — заявил Маск. Он добавил, что до сих пор владеет лишь четвертью биткоина. В настоящее время курс криптовалюты составляет около 9,3 тысячи долларов за биткоин.

Позже Роулинг опубликовала еще один твит, в котором рассказала, что люди в комментариях к ее постам теперь «обзывают друг друга симпами». «А еще фейковый аккаунт Джоан Роулинг заявил, что приобрел биткоины», — резюмировала она.

В апреле Роулинг рассказала, что борется с симптомами коронавируса.

# Шоу-бизнес
По материалам: lenta.ru

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