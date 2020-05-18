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Индийский «заменитель мяса» - джекфрут, захватывает мировой рынок, принося 19 млн долларов дохода

Индийский «заменитель мяса» - джекфрут, захватывает мировой рынок, принося 19 млн долларов дохода


Джекфрут, он же канун, плод индийского хлебного дерева, считался в Индии едой бедняков, но теперь, в свете массового увлечения веганством и из-за экономического «пандемического» кризиса, стал очень популярным. Причём не только в Индии.

Например, как сообщают индийские предприниматели, на Западе спрос на джекфрут также растёт. Например, как рассказал Варгезе Тараккан, владелец джекфрутового сада в штате Керала, на международном уровне интерес к джекфруту вырос многократно, и он занимается поставками джекфрута в США. По подсчётам экспертов, годовой доход в целом на штат Керала от продаж джекфрута составляет 19,8 млн долларов.

Вторит плантатору Ану Бхамбри, владелец сети ресторанов в США и Индии. По её словам, высокие питательные и вкусовые качества джекфрута позволяет использовать его как гарнир, десерт и даже как основу теста для пиццы. А ещё джекфрут – это замена мясу и быстрым углеводам одновременно, поскольку в нём много белка, и не такой высокий гликемический индекс, как у пшеницы или риса, например.

Эксперты считают, что джекфрут вскоре встанет на одну ступень с соей в качестве заменителя мяса, так как уже сейчас в ресторанах Индии и США пользуются популярностью котлеты из джекфрута.

Что характерно, несмотря на карантинные меры в множестве стран, нехватку рабочей силы, и экспортные ограничения, спрос на джекфрут не падает. Об этом пишет Phys.org.

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По материалам: u-f.ru

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