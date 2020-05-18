Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Институт нацпамяти Польши придумал ноу-хау, как «логичней» сносить обелиски

Институт нацпамяти Польши придумал ноу-хау, как «логичней» сносить обелиски

Институт нацпамяти Польши придумал ноу-хау, как «логичней» сносить обелиски

Институт нацпамяти Польши (ИНП) придумал «ноу-хау» в деле идеологического обоснования совершения государственных актов вандализма по отношению к памятникам советским воинам.

В декабре 2019 года в городе Шамотулы под Познанью был снесён обелиск на месте бывшей братской могилы, в которой покоились останки 66 солдат Красной армии. На памятнике, открытом 70 лет назад, была установлена мемориальная доска с надписью на русском и польском языках:

«Вечная слава павшим в борьбе за свободу и независимость нашей Родины».

Снос обелиска прошёл скрытно от фотокамер журналистов и без соответствующих заявлений муниципальных властей. Спустя полгода функционеры ИНП решили обосновать демонтаж «расследованием» под громким заголовком в местной печати: «Кражи, грабежи, побои, похищения и убийства». Доктор Пётр Гжельчак из отдела исторических исследований Института национальной памяти в Познани представил публике донесения коменданта повята о стычках, происходивших между советскими солдатами и шамотульской милицией в августе—сентябре 1945 года.

Например, во время одной перестрелки погибли пятеро: польский милиционер, польское гражданское лицо и три красноармейца. Несмотря на то, что всю ответственность за кровавый ход инцидента польский комендант положил на плечи своих коллег из милиции (действовавшей, как говорится в документе, «самовольно по побуждению гражданского населения, которое в Шамотулах очень враждебно относилась к советским солдатам»), историк Пётр Гжельчак говорить о «терроризирующих Советах».

В итоге сотрудник ИНП подводит читателей к мысли, что красноармейцы, «нападавшие на польскую милицию», были также похоронены на кладбище, где стоял выше описанный обелиск, а значит увековечивать их память нелогично. Кстати, улица, где располагается это кладбище, ещё два года назад носила имя Героев Сталинграда. Сегодня она переименована в улицу Великопольских повстанцев.

# Россия
По материалам: eadaily.com

Последние новости

Ипотечные ставки в России упали до февральского уровня
Ипотечные ставки в России упали до февральского уровня
Впервые в мае. Нефть марки Brent достигла отметки в $35 за баррель
Впервые в мае. Нефть марки Brent достигла отметки в $35 за баррель
ФБР напало на след «Аль-Каиды» в атаке саудовского военного пилота
ФБР напало на след «Аль-Каиды» в атаке саудовского военного пилота
В Украине могут возобновить регулярные автобусные перевозки с 22 мая
В Украине могут возобновить регулярные автобусные перевозки с 22 мая
Музей "Гранд макет Россия" оказался на грани закрытия
Музей "Гранд макет Россия" оказался на грани закрытия
Институт нацпамяти Польши придумал ноу-хау, как «логичней» сносить обелиски
Институт нацпамяти Польши придумал ноу-хау, как «логичней» сносить
Во Франции снова начали закрывать школы после отмены карантина
Во Франции снова начали закрывать школы после отмены карантина
Депутаты фракции ЕР во вторник проведут онлайн-встречу с Рябковым
Депутаты фракции ЕР во вторник проведут онлайн-встречу с Рябковым
Стоимость российской нефти обновила максимум с марта
Стоимость российской нефти обновила максимум с марта
Смоленская чиновница призналась в создании фейкового аккаунта, с которого хвалила вырубку деревьев
Смоленская чиновница призналась в создании фейкового аккаунта, с
Влияние вышек 5G на распространение коронавируса опровергли
Влияние вышек 5G на распространение коронавируса опровергли
Звезда фильмов Бунюэля и Годара Мишель Пикколи скончался во Франции
Звезда фильмов Бунюэля и Годара Мишель Пикколи скончался во Франции

Топ на сегодня

К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
К 75-летию Победы: «прибалтийский» вклад в разгром нацистской Германии
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Число жертв COVID-19 в Британии за сутки выросло на 117 человек
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Живущий в Киеве российский юморист резко ответил на вопрос о Крыме
Италия решила рискнуть: Конте пожаловался на отсутствие выбора
Италия решила рискнуть: Конте пожаловался на отсутствие выбора
На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал боец ВСУ
На Донбассе во время вражеского обстрела пострадал боец ВСУ

Еще по теме

Польский институт нацпамяти удивился заявлению украинского
Польша приступит к сносу памятников советским воинам
МИД России назвал вандализмом демонтаж памятника советским воинам в Польше
МИД назвал "цинизмом" замену в Польше памятника советским воинам на новогоднюю елку