Ипотечные ставки в России упали до февральского уровня

Анастасия Иванова

Средневзвешенные ипотечные ставки в середине мая снизились до минимальных значений и практически достигли уровня февраля. По данным пресс-службы ДОМ.РФ, ставка в топ-15 российских ипотечных банках на новостройки составила 8,59%, на готовое жилье — 8,86%.

«За неделю с 9 по 15 мая средневзвешенные ставки на первичном и вторичном рынках снизились на 0,16 процентных пункта и 0,17 процентных пункта соответственно. Ставка на рефинансирование снизилась на 0,07 процентных пункта, — говорится в сообщении госкомпании, полученном ИА Newstes.

По данным ДОМ.РФ, снижению ставок во многом способствовал переход Банка России к стимулирующей денежно-кредитной политике — в апреле он понизил ключевую ставку до 5,5% и не исключил ее дальнейшего уменьшения уже в июне.

Ранее стало известно, что портфель ипотечных кредитов самой компании ДОМ.РФ с начала года снизился почти на 5% и составил 650 млрд рублей по итогам первых трех месяцев 2020 года.