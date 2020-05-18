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Иран предложил России помощь в борьбе с коронавирусом

Иран предложил России помощь в борьбе с коронавирусомКазем Джалали Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Посол Ирана в России Казем Джалали предложил российским властям помощь в борьбе с коронавирусом — медицинские изделия. Об этом сообщает РИА Новости.

«Иран благодарит Российскую Федерацию за то, что российское правительство оказало нам помощь, отправив тест-системы для диагностики коронавируса. (...) Мы направили официальную ноту РФ о том, что мы готовы направить в Россию медицинские изделия для борьбы с коронавирусом», — приводит агентство его слова.

Джалали также рассказал, что представители двух стран установили контакты и обменялись опытом, а президенты дважды провели телефонные переговоры.

По данным университета Джонса Хопкинса, в Иране официально зафиксировано 122,4 тысячи случаев заражения и более 7 тысяч летальных исходов из-за COVID-19. По всему миру коронавирус затронул более 4,7 миллиона человек, более 315 тысяч пациентов скончались.

# В мире
По материалам: lenta.ru

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