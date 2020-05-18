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Исследование: кофе всё-таки помогает похудеть, и дело вовсе не в кофеине

Исследование: кофе всё-таки помогает похудеть, и дело вовсе не в кофеине


Исследователи оценили состояние здоровья пациентов согласно данных Национального обследования здоровья и питания, организованного Центром по контролю за заболеваниями в США.

Учёные исследовали пациентов на процент ожирения и сопоставили с количеством выпиваемого ежедневно кофе. Особая взаимосвязь выделена у женщин. Выводы следующие:



В возрасте 20-44 года. Висцеральное ожирение на 3,4% ниже у тех, кто выпивает 3-4 чашки кофе в день, по сравнении с теми, кто не пьёт кофе.



В возрасте 45-69 лет. Ожирение ниже на 4,1% у любителей кофе.

Состояние мужского здоровья оказалось менее зависимо от того, пьют они кофе, или нет. Например, мужчины в возрасте от 20 до 44 лет имели на 1,8% меньше жира в брюшной полости, и на 1,7% меньше жира в бёдрах, если они были кофеманами. Такие данные приводит журнал Medical Xpress.

При этом, как уточнила доктор Ли Смит, ведущий автор исследования, все обследуемые пили как полноценный чёрный кофе, так и кофе без кофеина. Это значит, что роль кофеина в похудении явно переоценена, и существуют иные механизмы воздействия кофе на обмен веществ. Правда, учёные ещё не выяснили, какие вещества за это ответственны, так как данные весьма поверхностны.


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По материалам: u-f.ru

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