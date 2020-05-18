Италия решила рискнуть: Конте пожаловался на отсутствие выбора

Анастасия Иванова

Италии придётся рискнуть. О том, что у страны нет выбора и ограничения должны быть сняты, несмотря на риск второй волны коронавируса Covid-19, заявил в воскресенье 17 мая, премьер-министр страны Джузеппе Конте. На кону будущее экономики Италии. С этого понедельника здесь открываются магазины, кафе, парикмахерские и музеи, передаёт Euronews.

«Мы обязаны пойти на этот риск. Иначе страна никогда не откроется. Сидеть и ждать, когда же появится вакцина (от Covid-19. — Ред.) , когда её смогут получить наши граждане — мы не можем себе этого позволить» — отметил Конте.

Италия с 3 июня​ снимает ограничения на пересечение своих границ, введённые из-за пандемии. Местная газета La Repubblica отмечала, что гражданам стран Евросоюза, Шенгенской зоны, Швейцарии и Монако не нужно будет проходить 14-дневный карантин. С 3 июня гражданам Италии также можно будет передвигаться внутри страны. Но если ситуация с коронавирусом того потребует, ограничения для отдельных регионов могут снова быть введены.

В Испании, ещё одной южноевропейской стране, которая сильно пострадала в результате продолжающейся пандемии, местное правительство решило придерживаться иного подхода. Ранее стало известно, что провести две недели в самоизоляции будут вынуждены все вновь прибывшие в Испанию.

«Необходима координация действий на уровне ЕС, особенно в том, что касается Шенгенской зоны. Мы должны проявлять солидарность. Ни односторонние меры, принятые на этой неделе Испанией, ни сегодняшнее решение итальянских властей не отвечают нашим ожиданиям», — заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер.

Европейская комиссия призвала ранее страны ЕС открывать границы только сообща, не допуская при этом «дискриминации по национальному признаку».