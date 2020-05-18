Италия решила рискнуть: Конте пожаловался на отсутствие выбора
Италии придётся рискнуть. О том, что у страны нет выбора и ограничения должны быть сняты, несмотря на риск второй волны коронавируса Covid-19, заявил в воскресенье 17 мая, премьер-министр страны Джузеппе Конте. На кону будущее экономики Италии. С этого понедельника здесь открываются магазины, кафе, парикмахерские и музеи, передаёт Euronews.
Италия с 3 июня снимает ограничения на пересечение своих границ, введённые из-за пандемии. Местная газета La Repubblica отмечала, что гражданам стран Евросоюза, Шенгенской зоны, Швейцарии и Монако не нужно будет проходить 14-дневный карантин. С 3 июня гражданам Италии также можно будет передвигаться внутри страны. Но если ситуация с коронавирусом того потребует, ограничения для отдельных регионов могут снова быть введены.
В Испании, ещё одной южноевропейской стране, которая сильно пострадала в результате продолжающейся пандемии, местное правительство решило придерживаться иного подхода. Ранее стало известно, что провести две недели в самоизоляции будут вынуждены все вновь прибывшие в Испанию.
Европейская комиссия призвала ранее страны ЕС открывать границы только сообща, не допуская при этом «дискриминации по национальному признаку».