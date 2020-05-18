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Иван Жидков: «Сказал бывшей, что не буду платить алименты, пока не увижу сына!»

Иван Жидков: «Сказал бывшей, что не буду платить алименты, пока не увижу сына!»
Около четырех лет длились отношения звезды российских мелодрам с Лилией Соловьевой. За это время пара, у которой есть сын Степан, так и не дошла до загса. Сегодня Иван Жидков жалуется, что не может видеться с ребенком.

И дело, по словам артиста, вовсе не в карантине, вызванном эпидемей. Жидков утверждает, что Лилия намеренно ограждает Степу от общения с ним.

«По какому праву мне не дают видеться с ребенком? Может, кто знает? Самоизоляция? Я что, нарушу какие-то правила, если его увижу? Меня достало. что мужчина всегда виноват. Я имею такие же права на ребенка, как и его мать. Мне приехать и насильно забрать его с собой?» — возмутиося Иван в личном блоге.

Жидков, как и положено, помогает Соловьевой материально, но сейчас он готов манипулировать даже темой выплат, лишь бы повидаться с малышом. «Единственный рычаг — алименты. Как только заикнулся, что не дам их, пока сына не увижу, все было слито в Интернет! После такого ничего не хочется делать для женщин!» — продолжил негодовать 36-летний актер.

Лилия Соловьева в прошлом модель, а ныне популярный блогер. На аккаунт девушки подписано более 137 тысяч человек. В нем она рассказывает о личной жизни, в частности, о воспитании маленького Степана.

«Покажите мне идеального ребенка. Таких не существует! Я не встречала еще ни одного малыша, который ни разу не устраивал истерики, не ослушался родителей, не испачкал футболку, не имел проблем. Воспитание — это и наука, и искусство, и магия. Тут важно не ломать, а заложить в ребенке экологичные желания и экологичные способы их достижения», — откровенничала 27-летняя блогер на днях.

Напомним, помимо Степана, у Ивана Жидкова есть десятилетняя дочь Мария от актрисы Татьяны Арнтгольц. В отличии от Лилии, Татьяна не препятствует общению экс-супруга с ребенком.

Фото: Legion-Media, Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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