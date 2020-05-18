Экс-возлюбленная Александра Головина: «Я его простила и благодарна за дочь»

Алексей Вольцев

Роман звезды «Кадетства» Александра Головина и гримера Светланы Белогуровой закончился печально: девушка родила актеру дочь, которую он не захотел признавать. Судебная тяжба между родителями маленькой Оливии длилась почти год и обросла кучей мифов. Светлана рассказала «СтарХиту» об истинном положении вещей.

Недавно маленькой наследнице Александра Головина Оливии исполнилось два года. Малышка вместе с мамой — Светланой Белогуровой, с которой у «кадета» был страстный, но непродолжительный роман, — живет в Краснодаре. И по-прежнему совсем не видится со знаменитым папой. Тот сначала вообще не признавал ребенка, но суд официально доказал отцовство актера, обязал его выплачивать алименты, которые составили порядка 22 тысяч рублей.

Несмотря на то, что дочь на фотографиях буквально копия Головина, никаких чувств к ребенку у Александра до сих пор так и не проснулось. На все сообщения Светланы он никак не реагирует. «Это его выбор, ему с этим жить, у меня нет обид или негатива — я отпустила и простила, — поделилась мама девочки со «СтарХитом». — Каждый занимается сейчас своей жизнью. Я только благодарна ему за дочь».

Что касается судебных тяжб, то тут все уже давно позади. Правда, какое-то время назад адвокаты актера сообщили, что Белогурова подала свежий иск, где просит покрытия судебных издержек в размере 200 тысяч рублей. И назвали эту сумму сильно завышенной. Однако, все оказалось не совсем так.

«Я конкретно ничего не взыскивала и не требовала, — объяснила Светлана «СтарХиту». — И вообще ни разу не была на заседаниях, потому что живу с дочкой в другом городе. Все вопросы по доверенности решают мои адвокаты. Они сами запросили возмещение определенной суммы своих трат, суд отказал в первом же слушании, потому что, во-первых, опоздали со сроками — процедуру можно провести только в течение трех месяцев с момента тяжбы — а она была аж в ноябре. Ну и уже постфактум юристы Головина зачем-то разнесли эту новость — видимо, за пиар и гонорар».

Девушка считает, что, возможно, те же самые адвокаты постоянно настраивают актера против нее, искажаю любую информацию. По словам же его юриста Тимура Матвеева, Головин вообще всегда помогал дочери Оливии, но сторона Белогуровой почему-то об этом умалчивает.

«Все те негативные эмоции по отношению к Александру, которые сейчас есть в Интернете и на телевидении, ничего общего с законным и обоснованным положением ребенка, матери и размером подлежащих к оплате алиментов не имеют. Они вызваны лишь известностью Александра и пристальным вниманием к его личной жизни, которую, в том числе и неприкосновенность, имеют и знаменитые люди», — подчеркивал адвокат.

Фото: Photoxpress, Instagram