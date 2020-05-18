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Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем

Эксперты рассказали, кто сможет продолжить работать удаленно в будущем
Опыт дистанционной работы во время режима самоизоляции в России приведет к переосмыслению такого формата труда - при этом для отдельных профессий "удаленка" может применяться и после отмены ограничений из-за коронавируса, считают опрошенные РИА Новости эксперты.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. С марта в России вводились ограничения в связи с коронавирусом: дни с 30 марта по 12 мая были объявлены нерабочими, регионы вводили режимы самоизоляции. Многие россияне, которые продолжали работать в это время, делали это в удаленном режиме.

"Полноценную производительную работу на удаленке можно организовать без труда для профессий, связанных с digital, координацией проектов, бэк-офисом - это маркетинг, финансы и бухгалтерский учет, юристы. Удаленно без потери производительности однозначно могут работать многие управленцы", - считает партнер консалтингового агентства в сфере поиска топ-менеджеров Zoom Executive Search Дмитрий Мамаев.

Он отметил, что многие крупные компании со штаб-квартирами в Москве имеют подразделения в очень отдаленных регионах, и такие компании уже сегодня активно используют видеосвязь для управления. "Просто к этому надо привыкнуть, это вопрос культуры. Я думаю, что до половины административно-управленческого персонала можно переводить на такой формат работы", - указал собеседник агентства.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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