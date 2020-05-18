Энергетика дома: советы экспертов о том, как избежать скандалов в семье

Вадим Карасев

В большинстве случаев скандалы и негатив в доме появляются не из-за скверного характера близких, а из-за присутствия отрицательной ауры. Советы экспертов помогут вам сделать дом местом, где царит спокойствие и добро.

Пользуйтесь почаще специальными ритуалами на укрепление любви, чтобы в вашей семье не было ссор, проблем, измен. Далее вы сможете ознакомиться со способами установления постоянной защиты, которая в фоновом режиме поможет сделать атмосферу в доме комфортной.

Делайте уборку

Убирайтесь в доме почаще. Можно делать это не каждый день, но не доводите жилище до сильного беспорядка. Когда в доме чисто, опрятно, нет разбросанных вещей, грязи и мусора, энергетические потоки циркулируют максимально свободно. Из-за этого люди чувствуют себя лучше, а их настроение более стабильное.

Если не мыть посуду вовремя, не мыть полы и не выбрасывать мусор, вы рискуете создавать вокруг себя больше ловушек для отрицательной энергии, которая накапливается и постепенно становится все опаснее и опаснее. Из вещей стоит выбросить ненужный хлам, разбитую посуду, зеркала, а также вещи, которые были подарены недоброжелателями. Всё старое и ветхое должно отправиться на помойку, включая старую технику, неработающие часы и прочее.

Перестановка мебели

Можно сделать перестановку мебели по фэн-шуй. Это поможет вам сменить обстановку, поднять настроение и выгнать негатив прочь из дома. Перестановка мебели очень хорошо сказывается на уверенности людей в себе, так что косвенно это тоже снижает вероятность появления бесполезных ссор.

Эта методика очень полезна в том случае, если ссоры и конфликты уже начались и продолжаются какое-то время. В совокупности с уборкой результат будет весьма полезным.

Талисманы фэн-шуй

Из всех талисманов самыми полезными для поддержания нормальных взаимоотношений с близкими являются черепаха, дракон. Черепаха — это символ спокойствия и долголетия. Дракон символизирует мудрость, добро и спокойствие. Эти талисманы должны быть в каждом доме, чтобы не было ни ссор, ни скандалов, ни малейшего разлада.

Дополнить обстановку можно наличием подковы, которая висит концами вверх над входной дверью или напротив нее. Также полезными будут картины с изображением леса, и природы в целом.

Минералы-талисманы и камни-обереги

В доме должны быть минералы, обладающие мощной созидательной энергетикой. Речь может идти, к примеру, об изумруде. Этот камень напрямую ассоциируется с семьей и крепкими узами брака. Изумруд стабилизирует потоки энергии и равномерно распределяет их между людьми. Это камень верности и искренности.

Камень любви и взаимоуважения, а также контролируемой страсти и эмоций, — гранат. Он должен быть в любой квартире или в доме, где людям часто приходится расставаться на какое-то время. Например, если муж часто пропадает на работе, жена много ездит по командировкам, дети учатся в другом городе.

Тигровый глаз и лунный камень. Эти два минерала являются одними из лучших оберегов от порчи и сглаза. Возможно, чваши ссоры и конфликты — это результат чужого проклятия, порчи, зависти и так далее. Данные камнипостепенно приведут все в норму, а самое главное, поставят на ваше жилище и семью защиту.

Растения-талисманы на семейное счастье

Таковыми растениями эксперты сайта dailyhoro.ru называют фиалку, плющ. Фиалка является растением, которое впитывает негатив и трансформирует его в позитивную энергию. Она автоматически будет работать как помощник и громоотвод при ссорах и конфликтах.

Плющ можно назвать энергетическими воротами в дом или квартиру. Это растение необходимо ставить рядом с входной дверью. Оно является сильнейшим оберегом от проблем в жизни домочадцев, если находится в правильном месте. Плющ оберегает дом и людей от недобрых посетителей, сглаза и порчи.

Домашнее животное

Исследования экспертов в области биоэнергетики показывают, что домашние четвероногие друзья отлично влияют на ауру жилья, помогая предотвращать конфликты. Согласно исследованиям, в домах, где есть собака или кошка, люди гораздо меньше ссорятся. Главное, чтобы вся семья любила свое животное.

Самым сильным оберегом от скандалов и проблем будет черная кошка. Она поможет вам и вашим близким защититься от недоброжелателей и врагов, сглаза и других проблем. Негатив она, вопреки старым суевериям, не приносит.