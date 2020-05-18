Кадыров потребовал уволить врачей, жаловавшихся на нехватку средств защиты

Алексей Вольцев

Власти Чечни опровергли информацию о нехватке средств защиты в центральной райбольнице Гудермеса. А глава республики Рамзан Кадыров потребовал уволить медработников, сообщивших о нехватке СИЗ в этом медучреждении.

«Провокаторов надо уволить. У нас хватает всего — оборудования, костюмов, масок, всего хватает», — заявил он.

По словам Кадырова, Чечня находится в лидерах среди субъектов России по реализуемым мерам противодействия коронавирусу. А средств защиты хватает не только для нужд республики, но и для помощи другим регионам.

ИА Newstes напоминает: бунт в Гудермесской центральной райбольнице привел к увольнению главврача.