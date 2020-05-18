Как считать энергетику человека и его слабости по голосу и манере говорить

Вадим Карасев

Энергетику человека можно считывать без особого труда, просто обратив внимание на то, как он говорит. Это поможет вам в бизнесе, в любви, в делах и станет неплохим инструментом для проверки человека на возможность стать вашим другом.

Энергетика человека изменчива, но вы всегда можете считать ее основные параметры, если будете достаточно внимательными. Старайтесь проявлять осторожность в общении с людьми, обладающими негативной аурой.

Очень разговорчивый человек

В большинстве случаев такие люди являются типичными экстравертами, они отдают энергию, причем не требуя ничего взамен. Это значит, что перед вами щедрый человек, который энергетически очень открыт. Он может делиться как положительной, так и отрицательной энергией, но во втором случае вы не будете ощущать себя в дискомфорте.

Разговорчивые люди вряд ли станут вашими врагами: у них мощная аура, но она не подавляет чужое биополе. Она рассеивается, не задевая личное пространство, без вреда для ваших чакр и настроения. В большинстве случаев слабостью таких людей является нужда в разговоре. Они могут завянуть, если их лишить общения, прямо как цветок, который долгое время оставался без воды.

Тембр голоса

Высокий или низкий голос — отличный способ определить энергию человека, его способности и слабости. Старайтесь обращать на это внимание в самую первую очередь.

Высокий голос. Высоким голосом обладают творческие натуры, замкнутые личности. От них вряд ли будет исходить опасность, но с ними сложно находить общий язык. Такие люди обладают слабым биополем, поэтому сами подвержены влиянию энергетических вампиров и внушению.

Низкий голос. Эти личности обладают мощной энергией, поэтому могут управлять сразу несколькими людьми одновременно. Это прирожденные лидеры. У них немного друзей, потому что с ними бывает крайне нелегко. Их слабость — это их собственные цели. Ради них они могут пойти почти на всё. Встречаются очень открытые люди с таким голосом, но в большинстве своем им не стоит доверять на сто процентов.

Скорость речи

Когда человек говорит очень быстро, он вряд ли что-то скрывает от вас. Таких людей можно назвать открытыми и добрыми. Их аура созидательна, светла. Из минусов можно отметить невнимательность, доверчивость, внушаемость. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют им пользоваться оберегами от энергетических вампиров.

Размеренная речь, которая заметно медленнее средней и обычной, может говорить о том, что человек необычен в своих целях и мечтах. Его мысли идут с более высокой скоростью, чем его речь. Это аккуратные и скрытные личности, к которым стоит относиться с осторожностью.

«Я всегда прав»

Тот, кто постоянно оспаривает ваше мнение и принимает за истину только свое, скорее всего, энергетически очень токсичен. Это может быть человек-вампир либо же просто тот, у кого крайне мало друзей.

Биополе таких людей деструктивно, поэтому находиться рядом с ними долгое время крайне тяжело. Их главным минусом является неумение находить и удерживать рядом с собой новых людей. Если такие люди еще и перебивают вас, когда вы разговариваете, то они даже опасны для энергетики, так как могут выводить из себя позитивных, но нестабильных людей.

Расстояние до собеседника

Если человек стоит далеко от вас (определенно дальше, чем другие) во время разговора, то можно с высокой точностью назвать такого человека обладателем слабой, но при этом необычной энергетики. Во время приближения к такому человеку можно почувствовать какую-то отталкивающую силу. Такие люди редко впускают кого-то в свою жизнь, потому что крайне недоверчивы. Что касается их самих, то им можно доверять.

Тот, кто постоянно сближается с вами и нарушает личные границы, обладает очень сильной внутренней энергией. Такие люди могут сближаться при разговоре абсолютно неосознанно, потому что у них настолько мощная аура, что они просто не чувствуют вас так, как хотели бы чувствовать.

Эмоции

Эмоциональные люди во время разговора жестикулируют, размахивают руками, используют мимику. Их можно расценивать как достаточно верных друзей и открытых натур, с которыми можно вести дела. Они обладают гибкой аурой, которая не нарушает вашего покоя. Другое дело — люди, которые говорят монотонно и без эмоций. Они очень часто что-то скрывают. Их биополе тяжело считывается, их планы и мысли непредсказуемы.