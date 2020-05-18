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Как советские власти спасали урожаи в 60-х

Как советские власти спасали урожаи в 60-х

В начале 60-х СССР стал впервые закупать зерно за границей. Это обстоятельство подтолкнуло власти всерьёз заняться возрождением важнейшей отрасли государства — сельского хозяйства. В том числе встал вопрос повышения качества собственной продукции. Так и появилось 18 мая 1962 года постановление Совета министров РСФСР, посвящённое борьбе с сорными растениями, одолевавшими отечественные нивы.  

Документ обязывал власти всех уровней принять меры для «решительной борьбы с сорняками» на полях, лугах, пастбищах, в лесных полезащитных полосах, в садах, виноградниках, питомниках, парках, на обочинах дорог и прочих землях. Минсельхозу РСФСР также поручили распространить среди населения памятки, плакаты и листовки о борьбе с сорняками, а также снять короткометражные фильмы на эту тему. В колхозах также должны были внедрить новые специальные приспособления для комбайнов, используемые для сбора именно сорных семян.

К постановлению прилагались правила борьбы с сорняками, в которых скрупулёзно излагалось: какие бывают сорные растения, почему они вредны, в какой период они зреют и как их уничтожать, как правильно вспахивать, засевать и удобрять землю, чтобы не допустить засорения нив. Например, правила рекомендовали уничтожать сорняки до начала их цветения. А отходы, получаемые после обмолота, нужно было размалывать, если они были пригодны на корм скоту, либо сжигать и закапывать глубоко в землю. Также предписывалось тщательно следить, чтобы вредные семена не оставались на комбайнах и тракторах, а для удобрений использовать только компостный навоз, так как в свежем сохраняется большое количество семян сорняков.

«Сорные растения уменьшают запасы питательных веществ и влаги в почве, затрудняют уборку урожая и являются рассадниками болезней и вредителей сельскохозяйственных культур. Урожаи всех сельскохозяйственных культур на засоренных площадях значительно снижаются, а иногда и полностью погибают», — предупреждали аграриев правила.

Местные советы должны были проверять исполнение этих правил на местах. Всех землепользователей, нарушавших правила этой «решительной борьбы» с губителями урожаев, привлекали к ответственности.

# Общество / Главные новости
По материалам: pnp.ru

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