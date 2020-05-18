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Клинические испытания вакцины от коронавируса начнут проводить уже через месяц

Клинические испытания вакцины от коронавируса начнут проводить уже через месяц

В Минздраве рассказали, когда начнутся клинические испытания вакцины от COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

С данным заявлением Мурашко выступил по видеоконференции. Свой доклад он представил на 73-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, сообщает РБК.

По словам министра, на данный момент разработано около 20 тест-систем. Активно ведется работа над препаратами, которые способны победить вирус. И, конечно, специалисты делают основной упор на создание вакцины от коронавируса. Как заявил Михаил Мурашко, испытания должны начаться уже через месяц.

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По материалам: u-f.ru

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