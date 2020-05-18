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Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире

Клип Little big попал в десятку самых просматриваемых видео в мире
В инстаграме питерской рейв-группы Little big опубликовали пост, в котором сообщается, что клип коллектива на последний трек "Hypnodancer" попал в еженедельный международный чарт International YouTube Weekly Chart.


"Наш новый клип "Hypnodancer" оказался на пятом месте в еженедельном чарте самых просматриваемых видео в мире на YouTube!", — говорится в записи.

За десять дней шуточный ролик о мошенниках, которые грабят казино с помощью гипнотического танца, набрал более 33 миллионов просмотров на платформе.


видео на трек "Gooba" недавно освободившегося из тюрьмы рэпера 6ix9ine (Даниэль Эрнандес). За это же время он набрал 183 миллиона просмотров. На втором месте — совместный ролик Арианы Гранде и Джастина Бибера на песню "Stuck with you" — более 40 миллионов просмотров.

Ранее участники Little big сообщили, что клип "Hypnodancer" попал в тренды YouTube 26 стран.

# Шоу-бизнес
По материалам: ria.ru

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