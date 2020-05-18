Коронавирусом заразились почти две тысячи медиков в Подмосковье

Вадим Карасев

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Каждый десятый работающий с инфицированными медик в Подмосковье заразился коронавирусом. Об этом министр здравоохранения региона Светлана Стригункова рассказала «Коммерсанту».

По ее словам, в Московской области в лечении пациентов с вирусом участвуют 22,5 тысячи медработников — это доктора, средний и младший медицинский персонал. Девять процентов из них, то есть почти две тысячи, оказались заражены; 16 человек умерли «именно от ковида и пневмонии».

280 студентов старших курсов медицинских колледжей по собственной инициативе вышли на практику в инфекционные отделения. Они прошли необходимую подготовку и выполняют функции младших медработников. Также приезжают врачи из регионов, медиков выделило Минобороны.

Стригункова не уточнила, когда власти могут начать снимать ограничения, введенные из-за эпидемии. Она выразила надежду, что это произойдет ближе к лету.

Подмосковье находится на втором месте по числу инфицированных в стране. По данным на 17 мая, в области насчитывалось 27,3 тысячи инфицированных, 268 из них скончались.