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Ксения Бородина о Виктории Боне: «Глаза мышки, какающей в дупле»

Ксения Бородина о Виктории Боне: «Глаза мышки, какающей в дупле»
Ведущая «ДОМа-2» разразилась критикой в адрес блогеров, которые распространяют ложную информацию о коронавирусе и сеют панику среди населения. Особо Ксения отметила Викторию Боню — экс-участница реалити уверена, что новое заболевание всего лишь выдумка властей.

37-летняя Ксения Бородина возмущена, что некоторые блогеры, не имея медицинского образования, раздают советы о том, как лечить то или иное заболевание.

По мнению ведущей, верить псевдоспециалистам очень опасно, ведь так можно лишиться не только здоровья, но и жизни. А в разгар пандемии подобных интернет-шарлатанов стало еще больше.

«И главное, с таким умным видом они все это нам рассказывают! Откровенные сектантские приемчики! То говорят, что дистанционное обучение призвано сделать всех детей идиотами, то размышляют про вышки и чипирование! Рекомендуют идти и обнимать болеющего коронавирусом, потому что он, по их мнению, чушь собачья!» — негодовала звезда.

Поклонники согласились с выводами кумира, а некоторые напомнили ей о недавних публикациях Виктории Бони. 


Напомним, экс-участница реалити уверена, что симптомы COVID–19 — последствия излучений 5G-вышек. Якобы инфекционная пандемия придумана сильными мира сего, чтобы чипировать людей на всей планете.


«Наконец-то она в развитие ударилась. Столько лет не то развивала. Главное в таком вопросе — сделать умный вид и глаза мышки, какающей в дупле!» — с иронией отметила Бородина.

Многие поддержали ответ ведущей «ДОМа-2» в комментариях: «Самое обидное, что часто именно такие болеют либо в легкой форме, либо просто являются носителями. А то, что вокруг происходит, они просто не видят и живут в своем мире, полном заговоров против всего человечества»; «У Бони кукуха поехала»; «А что Боня когда-то отличалась умом и сообразительностью? Напомните когда, что-то я не припоминаю».

К слову, недавно 40-летнюю Боню попросили покинуть магазин в Монако из-за нарушения карантинного режима. Она пришла в общественное место без медицинской маски, назвав ее «дебильной». Впрочем, звезда считает, что защищаться бессмысленно, ведь инфекции якобы не существует. «Считаю, маски больше вреда наносят, чем пользы. Вообще, дышать углекислым газом вреднее. Если честно, я против них», — говорила Виктория.

Фото: Instagram

# Шоу-бизнес
По материалам: starhit.ru

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