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ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ

ЛНР: За два дня украинцы написали полмиллиона жалоб на бесчинства ВСУ

Министр обороны Украины Андрей Таран распорядился с 13 мая по 12 июня провести опрос среди населения страны для изучения общественного мнения о привлекательности военной службы.

По его результатам планируется выработать изменения в нормативные правовые акты. Социологическое исследование потребовалось в связи с увеличением «небоевых потерь», снижением воинской дисциплины и ростом числа преступлений в подразделениях ВСУ.

Участвующие в опросе украинцы, включая жителей подконтрольных Киеву территорий Донбасса только за два дня направили на сайт Министерства обороны более полумиллиона жалоб на бесчинства украинских военных.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики (ЛНР) капитан Яков Осадчий.

«За первые двое суток работы интерактивной платформы на сайт Минобороны вместо позитивных откликов и анкет поступило свыше 500 тысяч обращений и жалоб жителей Украины и, в частности, временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской Народных Республик на бесчинства военнослужащих ВСУ и национальной гвардии в зоне ООС», — приводит его слова агентство ЛИЦ.

Чаще всего люди жалуются на «конфискацию» украинскими вояками гуманитарной помощи у населения. При этом поступило много жалоб и от самих военнослужащих ВСУ.

Большинство военных сетует на задержку выплат денежного довольствия, а также на приказы командиров на открытие огня по населенным пунктам республик Донбасса.

«Однако жалобы местных жителей и военнослужащих ВСУ так и не дошли до министра обороны. По данным наших источников, командование ВСУ, опасаясь за свои должности, остановило интерактивную форму опроса, подготовив для министра обороны отчетные материалы, которые не соответствуют действительности», — заключил Осадчий.

Как сообщало ИА Newstes, ранее в ЛНР рассказали о том, что алкоголизм стал неотъемлемой составляющей боевых действий для части командного состава ВСУ. Украинские командиры беспробудно пьют во время обстрелов населенных пунктов на «неподконтрольных территориях».

# Политика
По материалам: eadaily.com

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