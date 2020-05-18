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Лунный день сегодня 18 мая 2020 года

Лунный день сегодня 18 мая 2020 года

Лунная энергия поможет начать неделю правильно. Главное — научиться использовать ее силу для достижения своих целей. Астрологи расскажут, как лучше это сделать.

Луна в Овне обещает много сюрпризов. Сегодня могут возникать непредвиденные обстоятельства, распри с близкими, личные проблемы. Но поддаваться панике не стоит: любые трудности этих суток преодолимы. Для этого потребуется предельная внимательность, оптимистичный настрой и желание вовремя исправлять допущенные ошибки.


Фаза Луны: 25-26 лунные сутки. Сегодня убывающая Луна в Овне ведет к нестабильности, к цепи внешних и психологических проблем. День сулит срочные дела, суету, поломки, сбои, ссоры. Выручат гибкость, изобретательность, позитивный настрой.

Магнитные бури: сегодня пройдет слабая магнитная буря. Метеозависимые люди могут ощутить небольшое ухудшение самочувствия.

Благоприятные дела 18 мая:


стремление к личной и духовной свободе;
сопротивление любому давлению и негативу;
реализация новых идей;
способность быстро принимать решения;
воспитание в себе выносливости и постоянства;
спокойное отношение к любой ситуации.

Опасности и риски 18 мая:


напряженная чрезмерная деятельность;
большие требования к себе;
слишком сильные желания и нетерпение;
приступы злобы, раздражительности.

Домашние дела при Луне в Овне

Сегодня можно начать уборку и очистить помещение от физической и энергетической грязи. В преддверии Новолуния эксперты сайта dailyhoro.ru советуют собрать все ненужные вещи, которые жалко выбросить, и отдать их в благотворительный фонд. Это не только очистит энергетику дома, но и поможет оплатить кармические долги.

Работа и деньги в понедельник

Творческое и финансовое чутье, которое обострится сегодня, поможет не только преуспеть в карьерном плане, но и добиться устойчивого материального положения. Для этого нужно перестать оглядываться в прошлое и обратить свой взгляд в будущее. Окружение, взгляды, внутренние установки, рабочие перспективы, личные приоритеты — все это следует пересмотреть или скорректировать. Внутренняя свобода обеспечит гибкость и оптимистичный настрой, что поможет с легкостью справиться со всеми нестандартными ситуациями этих суток. Осторожность потребуется лишь при обращении с деньгами, особенно безналичными.


Внешний вид по лунному календарю

Тяга к экспериментам — главная отличительная особенность Овна, а потому астрологи советуют попробовать сегодня что-нибудь новенькое: складываются отличные звездные условия, чтобы поработать с имиджем и что-нибудь в нем радикально поменять. Главное —встретить день в привычной палитре для огненного Знака: в алом, оранжевом, терракотовом. Эти оттенки усилят вашу энергетику и привлекут удачу.

Любовь и отношения сегодня

Любовная тема под влиянием лунного Овна заметно изменится. События будут развиваться стремительно и спонтанно, поэтому ничего не загадывайте наперед. Обстоятельства могут потребовать принятия быстрых решений. Не бойтесь рисковать: многие идеи этого дня принесут значительные перемены в личную жизнь.

Многое определит общение с людьми. Сегодня идеальный день для того, чтобы попросить прощения или помощи у близких людей. Помните: даже за самыми независимыми людьми стоят их единомышленники, и один в поле сегодня не воин.

Настроение и здоровье 18 мая

Легкость и жизнерадостность, которыми поделится Овен, заразят удачей и успехом все дела и начинания. Так что старайтесь поддерживать бодрое расположение духа: убывающая Луна способствует любым практикам, связанным с очищением и обретением внутренней гармонии. В плане здоровья переживать не о чем. Просто придерживайтесь размеренного режима дня, не слишком перегружая себя работой. Главная причина недомогания — беспокойство о том, что еще не произошло и может вообще никогда не случиться.

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По материалам: dailyhoro.ru

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