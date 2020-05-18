Макрон и Меркель готовят инициативу по выходу ЕС из коронакризиса

Влада Некрасова

Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня проведут общую пресс-конференцию. Ожидается, что лидеры стран обнародуют "франко-немецкую" инициативу по выходу Евросоюза из коронакризиса.Видеоконференция запланирована на 17:00 (19:00 по Киеву - ред.). Ожидается, что по итогам пресс-конференции лидеры государств опубликуют совместную декларацию, представляющую "франко-французскую" инициативу."Эта инициатива будет сосредоточена на здоровье, экономическом восстановлении, экологическом и цифровом переходе и промышленном суверенитете", - сообщили в пресс-службе французского президента.В начале мая Еврокомиссия предоставила подробный экономический прогноз на 2020 год. В документе говорится, что пандемия коронавируса представляет собой серьезный шок для мировой экономики и экономики ЕС с очень серьезными социально-экономическими последствиями. В частности, экономика еврозоны может сократится на рекордные 7,7% в 2020 году.