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МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ

МИД Ирака осудил миссию ЕС за поднятый в Багдаде флаг ЛГБТ
Министерство иностранных дел Ирака осудило миссию ЕС в стране за поднятый ею флаг ЛГБТ в Багдаде, призвав дипломатов уважать традиции и законы страны.

В воскресенье местные СМИ перепечатали из Twitter миссии ЕС в Ираке фотографию поднятого дипломатами в Багдаде радужного флага ЛГБТ. В сопровождающем фотографию тексте говорилось, что акция приурочена к Международному дню борьбы с гомофобией и организована совместно с посольствами Канады и Великобритании в Ираке. Сейчас в соцсетях миссии ЕС это сообщение недоступно.

"МИД Ирака осуждает действия миссии ЕС и других действующих в Ираке дипмиссий, поднявших над своим зданием флаг ЛГБТ, так как это затрагивает высокие этические принципы и ценности, уважаемые всеми аврамическими религиями (исламом, христианством и иудазмом – ред.)", - говорится в опубликованном на сайте МИД заявлении.

МИД заявил, что данные действия также являются провокацией против религиозных чувств иракцев.

# В мире
По материалам: ria.ru

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