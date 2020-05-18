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Мировые цены на нефть побили месячный рекорд

Мировые цены на нефть побили месячный рекорд
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года выросла до максимальных значений с 13 апреля, свидетельствуют данные торгов.

На 02.03 мск баррель стоил 33,36 доллара, что на 1,61% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Июльские фьючерсы на нефть марки WTI дорожали на 2,85%, до 30,36 доллара.

ОПЕК+ договорилась 12 апреля о сокращении добычи нефти на 9,7 миллиона баррелей в сутки в мае-июне, 7,7 миллиона во втором полугодии и 5,8 миллиона далее до конца апреля 2022 года. Базой отсчета взят октябрь 2018 года, но для России и Саудовской Аравии взяты 11 миллионов баррелей в сутки, от которых по аналогии со всеми идет снижение на 23%, 18% и 14% соответственно.


ОПЕК+.
# Экономика
По материалам: ria.ru

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