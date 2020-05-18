Мишустин: Поручения президента, стали толковать каждый по-своему
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание на случаи, когда в регионах при определении размера надбавок медикам высчитывалось количество времени, проведенное ими рядом с больными. Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным он резко раскритиковал подобную практику.
Он заверил, что «фактор времени» при расчете этих доплат учитываться не будет и попросил профильных вице-премьеров и министров в дальнейшем при подготовке документов по выполнению поручений президента использовать такие формулировки, которые исключают возможность двойного толкования на местах.
Ранее ИА Newstes сообщало, что кабмином был уточнен список работников, имеющих право на получение стимулирующих выплат: наряду с медиками, их будут получать и водители скорых, предоставляющие медицинским организациям транспортные услуги на договорных условиях.
Премьер-министр тут же потребовал начать начислять дополнительные выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, за май. Он сообщил, что 16 мая был утвержден очередной транш регионам на сумму более 22 млрд рублей, за счет которых субъекты Федерации должны обеспечить майские выплаты медикам.