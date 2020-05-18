Мишустин: Поручения президента, стали толковать каждый по-своему

Лидия Мартынова

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин обратил внимание на случаи, когда в регионах при определении размера надбавок медикам высчитывалось количество времени, проведенное ими рядом с больными. Вслед за президентом РФ Владимиром Путиным он резко раскритиковал подобную практику.

«Чтобы прекратить эти злоупотребления раз и навсегда, правительство уточнило для регионов порядок расчета федеральных стимулирующих выплат медикам, теперь они должны рассчитываться исходя из самого факта работы с больными с коронавирусом — вне зависимости от того, сколько часов или смен на это затрачено», — заявил Мишустин.

Он заверил, что «фактор времени» при расчете этих доплат учитываться не будет и попросил профильных вице-премьеров и министров в дальнейшем при подготовке документов по выполнению поручений президента использовать такие формулировки, которые исключают возможность двойного толкования на местах.

Ранее ИА Newstes сообщало, что кабмином был уточнен список работников, имеющих право на получение стимулирующих выплат: наряду с медиками, их будут получать и водители скорых, предоставляющие медицинским организациям транспортные услуги на договорных условиях.

«Всем водителям, которые непосредственно участвуют в оказании скорой медицинской помощи больным с коронавирусной инфекцией, будут предоставлены стимулирующие выплаты в размере 25 тысяч рублей, таких людей по стране более 42 тысяч», — подчеркнул Мишустин.

Премьер-министр тут же потребовал начать начислять дополнительные выплаты медикам, работающим с заразившимися коронавирусом пациентами, за май. Он сообщил, что 16 мая был утвержден очередной транш регионам на сумму более 22 млрд рублей, за счет которых субъекты Федерации должны обеспечить майские выплаты медикам.

«Ещё раз обращаюсь к руководителям медицинских учреждений: проконтролируйте лично, когда и сколько получили ваши сотрудники», — поручил глава кабинета министров. — Ведь что мы видим по факту? Поручения президента, решения правительства в регионах стали толковать каждый по-своему».