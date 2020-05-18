Мишустин: Рост заболеваемости Covid-19 в России удалось остановить

Влада Некрасова

Рост заболеваемости Covid-19 в России удалось остановить, динамика позитивная. Об этом сегодня, 18 мая, заявил глава правительства РФ Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

«Ситуация с распространением коронавирусной инфекции у нас в стране остается непростой, но все же можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить», — сказал Мишустин, добавив, что «по самым осторожным оценкам динамика позитивная, все больше людей выздоравливают и выписываются из больниц домой».

«На сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, 27 регионов готовы к постепенному смягчению режимов ограничений, там прирост заболеваемости очень низкий», — отметил он.

При этом, он обратил внимание на то, что «санитарные службы регионов должны постоянно контролировать ситуацию, чтобы вовремя увидеть возможные риски и не допустить нового витка распространения инфекции».

Премьер также подчеркнул, что «для лиц старше 65 лет режим самоизоляции сохраняется в полном объеме».

ИА Newstes уже сообщало, в РФ за последние сутки выявлено 8926 заболевших новой коронавирусной инфекцией в 81 регионе, из них 3577 случаев (40,1%) — активно у контактных лиц без клинических проявлений болезни. Суточный рост составил 3,2% против 3,6% днем ранее. Всего в стране выявлено 290 678 инфицированных Covid-19 в 85 регионах. Число выздоровевших пациентов увеличилось до 70 209 человек (плюс 2836 человек).

В стране за последние сутки от Covid-19 умер 91 человек, за весь период — 2722 человека.



