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Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений

Мишустин заявил о готовности 27 регионов к смягчению ограничений
В России уже 27 регионов готовы к постепенному смягчению режимов ограничений, там прирост заболеваемости коронавирусом очень низкий, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе заседания президиума координационного совета по борьбе с распространением коронавируса.

"Сегодня, по объективным показателям ежедневного мониторинга, ряд регионов уже готовы к постепенному смягчению карантинных мер. В общей сложности это 27 субъектов федерации. Это становится возможным, поскольку там за последние несколько дней показатель распространения вируса не превышает единицы и более половины специализированных коек, которые оборудованы для лечения осложнений болезни, остаются свободными", - сказал он.

Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

# Экономика
По материалам: ria.ru

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