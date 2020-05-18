"Молодежка ОНФ" оказывает помощь врачам и медицинскому персоналу в регионах

Вадим Карасев

"Молодежка ОНФ" в рамках акции #МыВместе продолжает оказание адресной помощи коллективам медицинских клиник и больниц. Причем в разных регионах от волонтеров и добровольцев требуется выполнение разных функций.

В одних регионах медицинский персонал больниц, работающих с короновирусными больными обеспечивают бесплатными обедами и продуктовыми наборами, в других - довозят из дома на работу или после смены домой. В 69 регионах страны сформированы группы оперативного реагирования для помощи коллективам больниц, где идет перепрофилирование корпусов под прием больных коронавирусом и пневмонией.

"Мы помогаем всем, до кого можем дотянуться. Сейчас очень важна наша помощь медицинскому персоналу в тех клиниках, где открываются обсервации для приема и лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Тяжелая физическая работа нам вполне по силам, и мы считаем правильным, если выполнять ее будут крепкие парни, а не медсестры с санитарками. Например, в недавнем выезде в Москве по работам в 75-м павильоне ВДНХ, где запускают временный госпиталь, участвовали около 70 человек. Всего по стране численность групп оперативного реагирования более тысячи человек. Обеспечение средствами индивидуальной защиты коллективов станций скорой помощи или больниц тоже необходимо сегодня. Маски и костюмы, бахилы - это расходный материал, его много не бывает", - рассказал заместитель руководителя Исполкома ОНФ, член Центрального штаба ОНФ Игорь Кастюкевич.

В частности, в Липецкой области участники "Молодежки ОНФ" на протяжении 2 месяцев доставляют бесплатные обеды медицинским работникам Центра СПИДа, Областной инфекционной больницы, Кожно-венерологического диспансера, Интерната для пожилых и инвалидов, Станции скорой медицинской помощи и персоналу Липецкой городской больницы скорой медицинской помощи № 1.

Пермский край

В Северной Осетии волонтеры помогают переоборудовать терапевтическое отделение ЦРБ Пригородного района, которое начинает прием больных с коронавирусной инфекцией. В Перми добровольцы совместно с птицефабрикой "Пермская" доставляют продуктовые наборы для врачей Краевой детской клинической больницы и ГКБ № 4.





Северная Осетия

Петербургские волонтеры регулярно передают воду, кожные антисептики, защитные маски врачам Дружносельской психиатрической больницы Ленинградской области, Областной клинической больницы. В Республике Коми добровольцы доставляют обеды и ужины от предпринимателей Сыктывкара в Корткеросскую центральную больницу, Республиканскую инфекционную больницу, в отделение радиологии Коми Республиканской больницы, в Республиканский кардиологический и диагностический центр, Городскую больницу Эжвинского района, Сыктывкарскую станцию скорой помощи и села Выльгорт.

"Спасибо большое "Молодежке ОНФ" и волонтерам-медикам! В сегодняшней эпидемиологической ситуации чем больше средств защиты, тем лучше. Количество вызовов растет. Костюмы одноразовые, мы должны их после каждого контактного пациента утилизировать. Для нашего отделения такая помощь очень своевременна", - поблагодарила фельдшер отделения скорой помощи Всеволожской межрайонной клинической больницы Александра Жукова.

