Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков
Сегодня, 12:35 Лидия Мартынова
Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Хочу подчеркнуть, что снять санкции с России мы никогда не просили и не просим", - сказал Рябков в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО.
Как отметил Рябков, на сегодняшний день под разнообразными ограничениями со стороны США находятся 314 россиян и 496 российских юридических лиц.
"Мы эти американские санкции не признаем. И по большому счету, не обращаем на них внимания", - добавил он.
По материалам: ria.ru