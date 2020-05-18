Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил Рябков

Лидия Мартынова

Москва никогда не просила у США снять санкции с России, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Хочу подчеркнуть, что снять санкции с России мы никогда не просили и не просим", - сказал Рябков в ходе лекции в видеоформате, организованной МГИМО.

Как отметил Рябков, на сегодняшний день под разнообразными ограничениями со стороны США находятся 314 россиян и 496 российских юридических лиц.

"Мы эти американские санкции не признаем. И по большому счету, не обращаем на них внимания", - добавил он.