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Музей "Гранд макет Россия" оказался на грани закрытия

Музей "Гранд макет Россия" оказался на грани закрытия

О риске закрытия достаточно нового, но уже известно петербургского музея "Гранд макет Россия" рассказала директор по развитию Елена Цветкова во время онлайн-эфира Медиагруппы "Патриот". Причиной называется вынужденный простой в связи с карантинными мерами, вызванными пандемией коронавируса. 
 
"Риск закрытия, безусловно, существует. Потому что единственный доход, который есть у нашего музея, — это билеты, это наша касса, наши люди, которые приходят и покупают билеты. На данный момент возможности принимать посетителей у нас нет, поэтому такой риск, к большому сожалению, существует", — приводит ФАН слова Елены Цветковой.
 
Без посетителей музей простаивает с 19 марта. С этого времени все сотрудники музея, а их 127 человек, находятся дома. Поскольку музей является частным проектом, все затраты на обеспечение сотрудников несет учредитель, но эти резервы не бесконечны. Все же два месяца полного простоя дают о себе знать. 
 
По словам Цветковой, вполне возможно, что какая-то помощь от государства в данном случае им полагается, но никакой информации об этом пока получить не удалось. 
 

 
Отметим, что в музее воссозданы в миниатюре регионы России с их отличительными особенностями. Макет занимает площадь более 800 кв. метров и интересен как детям, так и взрослым. Первым он более интересен как огромная игрушка, которой местами можно даже управлять. Вторые отметят глубину воссозданной картины и юмористический подход авторов к отображению многих сцен. 
# Шоу-бизнес
По материалам: planet-today.ru

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