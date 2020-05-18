Музей "Гранд макет Россия" оказался на грани закрытия

Алексей Вольцев

"Риск закрытия, безусловно, существует. Потому что единственный доход, который есть у нашего музея, — это билеты, это наша касса, наши люди, которые приходят и покупают билеты. На данный момент возможности принимать посетителей у нас нет, поэтому такой риск, к большому сожалению, существует", — приводит ФАН словаБез посетителей музей простаивает с 19 марта. С этого времени все сотрудники музея, а их 127 человек, находятся дома. Поскольку музей является частным проектом, все затраты на обеспечение сотрудников несет учредитель, но эти резервы не бесконечны. Все же два месяца полного простоя дают о себе знать.По словам Цветковой, вполне возможно, что какая-то помощь от государства в данном случае им полагается, но никакой информации об этом пока получить не удалось.Отметим, что в музее воссозданы в миниатюре регионы России с их отличительными особенностями. Макет занимает площадь более 800 кв. метров и интересен как детям, так и взрослым. Первым он более интересен как огромная игрушка, которой местами можно даже управлять. Вторые отметят глубину воссозданной картины и юмористический подход авторов к отображению многих сцен.