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На особо опасных для экологии объектах предлагают ввести постоянный надзор

На особо опасных для экологии объектах предлагают ввести постоянный надзор

Росприроднадзор предлагает ввести режим постоянного надзора на объектах, оказывающих наиболее негативное воздействие на окружающую среду. Об этом говорится на сайте надзорного ведомства.

Речь идет об объектах I категории негативного воздействия на окружающую среду — всего таких категорий четыре, и I категория является наивысшей, свидетельствующей о значительном воздействии на экологию. Постоянный надзор позволит оперативно отслеживать изменения качества воздуха и наказывать нарушителей экологических норм, считают в ведомстве.

Инициатива возникла в ходе исполнения поручения вице-премьера Виктории Абрамченко Росприроднадзору по масштабному анализу качества воздуха в городах, где проходит эксперимент по квотированию выбросов в атмосферу. Это Братск, Красноярск, Липецк, Магнитогорск, Медногорск, Нижний Тагил, Новокузнецк, Норильск, Омск, Челябинск, Череповец и Чита.

С 1 января 2020 года в этих крупных промышленных центрах проходит пятилетний эксперимент по квотированию выбросов загрязняющих веществ в атмосферу. Цель — сокращение вредных выбросов на 20 процентов к моменту завершения проекта 31 декабря 2024 года.

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По материалам: pnp.ru

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