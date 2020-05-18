На «пустых» свитках Мертвого моря обнаружен текст

Вадим Карасев

На четырех фрагментах рукописи Мертвого моря, хранящейся в библиотеке Джона Риленда из Манчестерского университета, найден текст. Ранее ученые считали эти свитки пустыми.

Речь идет о маленьких кусочках, обнаруженных при официальных раскопках пещер Кумрана. Эти свитки никогда не проходили через рынок древностей в отличие от рукописей, хранящихся в Музей Библии в Вашингтоне, которые недавно были признаны подделкой.

Фрагменты свитков были подарены в 1950-е годы правительством Иордании эксперту по коже Рональду Риду для изучения их физического и химического состава. Они считались чистыми и относительно бесполезными. Позже коллекция была передана в дар Манчестерскому университету, сообщает dqcaas.com.

Спустя почти 70 лет ученые решили провести новое исследование свитков с помощью мультиспектральных изображений. На четырех фрагментах специалисты нашли читаемый текст на иврите и арамейском языке, написанный чернилами на основе углерода.

Большинство букв сохранились частично, но слово Шаббат (Суббота) прочитано ясно. Ученые считают, что этот текст может быть связан с библейской книгой Иезекииля (46: 1-3).

Свитки Мертвого моря или Кумранские рукописи найдены в пещерах Иудейской пустыни недалеко от Метрового моря в 1947 году. Эти артефакты считают одним из самых мощных инструментов, используемых для доказательства достоверности Библии.

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