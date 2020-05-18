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На севере Шотландии обнаружено крупнейшее пиктское поселение

На севере Шотландии обнаружено крупнейшее пиктское поселение

Пиктское поселение, находящееся на холме Тап О'Нот (Tap O’Noth) у деревни Рини (Rhynie) в шотландском округе Абердиншир, оказалось самым большим в Шотландии. Археологи предполагают, что его населяло более четырех тысяч человек.

Раскопки холма Тап О'Нот ведутся с 2011 года. А недавно было проведено геолокационное исследование с использованием беспилотников, чтобы уточнить границы археологического памятника. В итоге ученые установили, что вокруг укрепления на вершине холма располагались около 800 хижин. По словам возглавлявшего исследование профессора Гордона Нобла (Gordon Noble), Тап О'Нот становится самым крупным по площади раннесредневековым памятников в Британии, опередив Буркхед, Кэдбери и руины замка Тинтагель.

Радиоуглеродный анализ находок показывают, что относятся они к V–VI векам, а основано поселение, по мнению ученых, могло быть и ранее — в III веке нашей эры. В эту эпоху север Шотландии населяли пикты. Одна из хижин в поселении значительно больше других, что указывает на то, что среди здешних обитателей существовала социальная иерархия. Найденные там артефакты также свидетельствуют о высоком социальном статусе. Например, там обнаружены осколки крупной римской амфоры V–VI века, изготовленной в Средиземноморье. В долине у подножия холма археологи обнаружили стеклянные сосуды из Франции, следы вина, импортированного из Средиземноморья, а также местное производство изделий из металла.

Там также были найдены восемь пиктских резных камней, в том числе камень с так называемым «Человеком из Рини» — плита размером 1,8 метра с вырезанным изображением бородатого мужчины, несущего на плече топор. Ученые считают, что это может быть кельтский бог Эзус, часто изображавшийся с топором, или же пиктский король.

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По материалам: polit.ru

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