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Нарушившие меры безопасности питерские ТЦ закрыты после двух дней работы

Нарушившие меры безопасности питерские ТЦ закрыты после двух дней работы

Открытые в Санкт-Петербурге два гипермаркета «Мега» снова закрыты. Власти приняли решение остановить их работу с воскресенья из-за невозможности соблюдать в магазинах требования Роспотребнадзора по безопасности для посетителей и покупателей.

По информации ТАСС, проверкой соблюдения санитарно-эпидемиологических норм займется прокуратура Ленинградской области. Напомним, торговые центы «Мега-Парнас» и «Мега-Дыбенко», которые находятся у границы Санкт-Петербурга, были открыты 15 мая по решению губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко. Однако в соответствии с новыми изменениями в законодательство деятельность ТЦ в регионе разрешена лишь в том случае, если их площадь не превышает 25 тысяч кв. метров.

По данным издания «Фонтанка», нарушение мер социального дистанцирования было зафиксировано в обоих ТЦ накануне. Отвечая на вопросы читателей в своем Instagram, Дрозденко уточнил, что обе «Меги» закрыты как минимум на две недели или до стабилизации ситуации с коронавирусом в Санкт-Петербурге.

# Россия
По материалам: eadaily.com

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